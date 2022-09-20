Нью-Йорк, США, , 11:47 — REGNUM 19 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Южной Кореи Пак Чина и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что встреча глав МИД Южной Кореи и Ирана состоялась впервые с февраля 2019 года.

В ходе встречи представитель Ирана выразил надежду на скорейшее решения вопроса о замороженных в банках Южной Кореи средствах и восстановление двусторонних отношений. Он также пригласил южнокорейского коллегу посетить Тегеран.

В свою очередь, Пак Чин отметил, что Сеул продолжит играть свою роль в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделки. А также акцентировал внимание на том, что Сеул продолжает проводить консультации с США для решения проблемы замороженных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Южной Кореи и Японии обсудили в Нью-Йорке ряд вопросов