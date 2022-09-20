Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. 19 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Южной Кореи Пак Чина и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что встреча глав МИД Южной Кореи и Ирана состоялась впервые с февраля 2019 года.

В ходе встречи представитель Ирана выразил надежду на скорейшее решения вопроса о замороженных в банках Южной Кореи средствах и восстановление двусторонних отношений. Он также пригласил южнокорейского коллегу посетить Тегеран.

В свою очередь, Пак Чин отметил, что Сеул продолжит играть свою роль в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделки. А также акцентировал внимание на том, что Сеул продолжает проводить консультации с США для решения проблемы замороженных средств.