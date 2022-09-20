Сеул, 20 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Гасанова одержала победу над представительницей Австралии Астрой Шармой в матче первого круга турнира в Сеуле (Южная Корея). Встреча продлилась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:5.

Теннис

Гасанова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и 3 из 7 брейков.

Александрова является 141-й ракеткой мира. Шарма занимает 206-е место в рейтинге WTA.

Во втором круге турнира Гасанова сыграет с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Бо Ён Чон (Южная Корея).

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