Кеймбридж, , 12:31 — REGNUM Спустя несколько недель изучения биоразнообразия морских водорослей, дайверы завершают свою экспедицию в Кембридж-Бэй. В рамках исследований учёные работали над тем, чтобы отследить и понять, как изменение климата влияет на морские водоросли в прибрежных водах Западной Арктики. Об этом сообщает канадское информационное агентство CBC News.

Водоросли Publicdomainpictures.net

По оценкам учёных, в канадской Арктике находится около 175 видов морских водорослей. Последние таксономические исследования в регионе проводились более 40 лет назад.

По словам научного сотрудника музея природы в Оттаве Аманды Савойе, температура океана играет большую роль в том, где растут водоросли по всему миру. По мере прогрева воды меняется распределение различных видов водорослей. Ожидается, что Арктика и Антарктика пострадают от этого в наибольшей степени, поскольку как только эти воды прогреются, водорослям, живущим преимущественно в холодной воде, будет некуда деваться.

«Мы знаем, что видовой состав изменится, и арктическим водорослям больше некуда будет деваться, когда вода станет слишком теплой. Но другие водоросли будут подниматься с юга <…> Мы пытаемся выяснить, что происходит прямо сейчас, чтобы, если что-то изменится в будущем, у нас был базовый уровень, на который можно было бы оглянуться в этой области», — сказала Савойе.

В рамках исследовательской программы к ним присоединилась команда ученых, связанных с проектом ArcticNet, ArcticKelp, а также университетом Лаваля по рыболовству и океанам, которые на данный момент изучили и нанесли на карту леса водорослей в Восточной Арктике.

«С этим исходным уровнем мы сможем сравнить и увидеть изменения. Мы не знаем, как будет выглядеть Арктика через 20 или 30 лет, и я думаю, что она может сильно отличаться от того, что мы видим сейчас», — добавила Аманда Савойе.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Канады выделило более 100 миллионов долларов на картографирование дна Северного Ледовитого океана и на усовершенствование арктической поисково-спасательной станции Рэнкин-Инлет. Деньги разделены между береговой охраной и канадской гидрографической службой.

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