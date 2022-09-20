Тбилиси, 20 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. МВД Грузии подтверждает захват отделения «Банка Грузии» в Кутаиси 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

«По предварительной информации, в отделение «Банка Грузии» ворвался вооружённый человек. Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме немедленного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия», — говорится в сообщении.

Граждан призывают выполнять указания сотрудников полиции, а представителей СМИ — соблюдать меры безопасности.

Стоит отметить, что СМИ сообщают, ссылаясь на свидетелей, что в банке есть заложники. Офциально эту информацию пока не подтвердили.