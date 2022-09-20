Оренбург, , 12:19 — REGNUM Вопрос о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик в состав России затягивается. Основная задача сейчас — не допустить сценария 2014 года. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил председатель Молодёжной палаты Оренбурга, руководитель ОРО МО МКО «Есаул» Сергей Баканов.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

По мнению эксперта, референдум необходимо проводить как можно быстрее. При этом, чтобы избежать «сценария прошлого» следует организовать его и в Запорожской и Херсонской областях.

«Есть понимание, что по этим областям не всё просто. Но их жители должны быть уверены, что Россия там действительно навсегда, » — отметил Баканов.

По его мнению, решение о вхождении Донбасса в состав России будет иметь качественно новые последствия. К нему нельзя быть готовым на 100%, поэтому «пора просто действовать так, как будет правильно, как будет честно».

Напомним, общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководству Республик с предложением провести референдумы о вхождении территорий в состав России. Такие же инициативы проявили в Запорожской и Херсонской областях.