Калуга, , 12:36 — REGNUM В Калужской области в период с 12 по 18 сентября, в Калужской области зафиксировано 10 398 случаев острых респираторных вирусных инфекции, что на 36,9% больше, чем за предыдущую неделю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону.

Высокая температура Дарья Антонова © ИА REGNUM

Превышение эпидемического порога на минувшей неделе было зарегистрировано во всех возрастных группах: у детей раннего возраста (+23,8%), у дошкольников (+15,1%), у школьников (+11,1%) и у взрослых (+220,3%). Рост количества заболевших отмечается у детей раннего возраста и дошкольников — на 20,6% и 19% соответственно, у школьников на 83,6%, у взрослых — на 34,9%.

С диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция» за неделю госпитализировано 42 человека.

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