Пенза, , 13:49 — REGNUM В управлении образования и ряда муниципальных учреждений города Пензы прошли прокурорские проверки. По их результатам восемь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

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Среди выявленных нарушений имеются факты представления некоторыми из муниципальных служащих и руководителей учреждений недостоверных сведений о доходах, об имуществе на себя и членов семьи, в числе которых неуказание полученных доходов и имеющихся банковских счетов.

По представлению прокуратуры Ленинского района три муниципальных служащих управления и пять руководителей муниципальных учреждений, в отношении которых городское управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее ИА REGNUM передавало, в июне главе администрации города Пензы были внесены представления. 15 муниципальных служащих мэрии привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе за 2020–2021 годы.

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