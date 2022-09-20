Сыктывкар, 20 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Коми на поддержку малоимущих семей потратили около 35 млн рублей. Об этом со ссылкой на минтруд республики пишет БНК.

Семья

По данным издания, одним из самых востребованных видов помощи является выплата на покупку одежды и обуви несовершеннолетним детям. Размер материальной помощи составляет 7368 рублей, она предоставляется адресно.

«В текущем году такую помощь получили 4748 семей. При этом не имеет значения — посещает ребенок детсад или нет, учится ли он в школе — на помощь для покупки детям одежды и обуви семья может рассчитывать», — цитирует агентство министра труда Екатерину Грибкову.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области продлят выплаты малоимущим многодетным.