Стокгольм, 20 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Банк Швеции повысил процентную ставку на целый процентный пункт в рамках самого агрессивного ужесточения за почти тридцать лет таргетирования инфляции, сообщает агентство Bloomberg.

riksbank.se Риксбанк Швеции

Шведский центральный банк поднял процентную ставку до 1,75%, вопреки прогнозам большинства экономистов, ожидавших меньшего повышения. Таким образом, руководство Риксбанка отреагировало на рост потребительских цен, превышающий их прогнозы уже 11 месяцев подряд.

«Риск того, что инфляция укоренится, всё еще велик, и крайне важно, чтобы денежно-кредитная политика обеспечила снижение и стабилизацию инфляции, — говорится в заявлении банка. — Сейчас денежно-кредитная политика быть более активной, чем предполагалось в июне».

По новым прогнозам, к сентябрю 2023 года ставка, вероятно, достигнет 2,5%.

«Хотя повышение ставки Риксбанком оказалось больше ожидаемого, дальнейшие действия будут менее агрессивными», — сказал главный стратег Handelsbanken Клас Мален в своем отчете, прогнозируя повышение ставки на полпункта в ноябре 2022 года и на четверть пункта в феврале 2023.

На этом фоне курс кроны упал по отношению к доллару на 0,4% до 10,8118 за доллар по состоянию на 10:14 20 сентября в Стокгольме (11:14 по московскому времени).