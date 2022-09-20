Херсон, 20 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Общественный совет Херсонской области выступил с инициативой о немедленном проведении референдума. С соответствующим предложением общественный орган обратился к руководителю региона Владимиру Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Авторы инициативы призвали немедленно провести в регионе референдум о признании Херсонской области субъектом РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал проведение референдумов в Донбассе и на территориях б. УССР.