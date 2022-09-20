Канск, Красноярский край, 20 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края задержан 33-летний местный житель. Он подозревается в покушении на убийство мужчины, женщины и ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

20 сентября правоохранители получили сообщение о пожаре в комнате общежития в микрорайоне Северо-Западный. В медучреждение доставили 30-летнего мужчину с обширными термическими ожогами.

Уголовное дело против 33-летнего горожанина было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом с особой жестокостью»).

По версии следствия, подозреваемый около четырёх месяцев назад расстался с женщиной, которая стала проживать в общежитии с потерпевшим. Ночью 20 сентября 2022 года пьяный подозреваемый пришёл в общежитие и постучался в комнату, в которой жила его бывшая 29-летняя сожительница, её полуторагодовалый ребёнок и 30-летний мужчина.

Когда потерпевший открыл дверь, злоумышленник бросил в его сторону ёмкость с воспламенённой горючей жидкостью. В комнате начался сильный пожар, мужчину охватило огнём, женщине с ребёнком удалось выбежать.

Вскоре поджигателя задержали полицейские. Пострадавший мужчина получил ожоги 90% тела, за его жизнь борются врачи. Жизнь женщины и ребёнка вне опасности.

Поджигатель в ближайшее время будет арестован. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в августе 2022 года задержали мужчину, подозреваемого в поджоге дома после ссоры с супругой.

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