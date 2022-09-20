Владимир, 20 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Ещё 44 вынужденных переселенца преимущественно из Харьковской области б. УССР прибыли ночью 20 сентября во Владимир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Автобусы

В числе прибывших девять детей, а также инвалиды и раненые. Всем будет оказана необходимая медицинская помощь. На вокзале беженцев встретили сотрудники МЧС, скорой помощи, социальные работники и волонтёры. Власти помогут гражданам с оформлением документов, регистрацией, работой, пенсионным обеспечением.

Как сообщало ИА REGNUM, всего во Владимирскую область прибыли более трёх тысяч вынужденных переселенцев из Донбасса.