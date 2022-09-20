Астрахань, 20 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Проведение осенней путины в Астраханской области в 2022 году оказалось под угрозой из-за сложностей с регистрацией рыбодобывающих судов, сообщили в пресс-службе правительства региона 20 сентября. В ситуацию вынужден был вмешаться губернатор.

Дарья Драй ИА REGNUM Рыбак отбирает рыбу

Рыбодобывающие суда и плавучие средства астраханских рыбодобывающих организаций ранее более 10 лет регистрировались в реестре маломерных судов. Однако, по требованию законодательства, суда и плавучие средства, используемые в коммерческих целях, должны быть зарегистрированы в Государственном судовом реестре, на что в начале осенней путины указало Пограничное управление ФСБ по Республике Калмыкия и Астраханской области, осуществляющее надзор за промыслом. В результате в затруднительном положении оказались более 1,5 тыс. астраханских рыбаков, которые не могут приступить к лову.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обратился к Росрыболовству и пограничной службе с предложением разрешить ситуацию в рамках правового поля с учётом экономических и социальных интересов региона. В настоящее время уже выработаны согласованные подходы к решению проблемы.

До конца сентября будет подготовлен реестр судов и плавучих средств, подлежащих регистрации в Государственном судовом реестре, определена очередность их регистрации, чтобы все процедуры были проведены в самые короткие сроки. Астраханским рыбакам, со своей стороны, необходимо следовать выработанным решениям.