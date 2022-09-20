Кострома, 20 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил без изменения приговор Костромского областного суда по делу об убийстве 5-летней костромички Вероники Николаевой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Денис Герасимов и Вадим Беляков в Костромском областном суде

Тогда обоим фигурантам — Денису Герасимову и Вадиму Белякову назначили наказание в виде пожизненного заключения. Кроме этого, каждого из осужденных обязали выплатить по два миллиона рублей родителям погибшей. Таким образом, приговор Костромского областного суда вступил в законную силу. Осужденные могут обжаловать его Втором кассационном суде общей юрисдикции в Москве, но это не отменяет исполнение приговора.

Напомним, ребёнок был похищен 4 января 2022 года в микрорайоне Черноречье. Девочка находилась на работе матери и отпросилась погулять на несколько минут. В этот момент её похитил 45-летний Герасимов, ранее судимый за изготовление детской порнографии и педофилию и его 24-летний друг Вадим Беляков. Они изнасиловали и убили девочку, нанеся ей множество ножевых ранений.

Перед судом обвиняемые были направлены в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в Москве для обследований, по итогам которых врачи признали их вменяемыми.