Донецк, 20 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. С инициативой о проведении электронного голосования на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России для ряда территорий республики выступит Общественная палата (ОП) ДНР. Об этом 20 сентября сообщил глава ОП ДНР Александр Кофман в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По словам Кофмана, и в ДНР, и в Луганской Народной Республике (ЛНР), уже всё приготовлено к проведению такого референдума — сформированы территориальные избирательные комиссии, набраны наблюдатели и определены участки.

«Так что теперь, в принципе, осталось только финализировать все эти процессы, которые мы вели на протяжении последних двух месяцев, и принять решение о дате», — сказал он.

При этом глава ОП ДНР уточнил, что в референдуме на территории ДНР можно будет также принять участие в удалённом формате.

«Скорее всего, мы также выступим с такой инициативой [об электронном голосовании], что для граждан ДНР, сейчас проживающих на территории РФ, к примеру, есть две возможности: прийти в посольство в Москве либо нам необходимо обеспечить возможность проголосовать им удаленно. Также речь идет о ныне оккупированных (захваченных Киевом — ред.) территориях республики. Они никак не смогут попасть на нашу территорию или в Россию. По сути, они заложники [киевских] властей», — пояснил Кофман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что от обороны к наступлению перешли на артёмовском направлении союзные войска.