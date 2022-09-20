Вашингтон, 20 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Австралийская актриса Марго Робби поделилась подробностями съёмочного процесса фильма «Амстердам» Дэвида Оуэна Расселла. Слова артистки приводит издание The Hollywood Reporter.

Цитата из трейлера к/ф «Амстердам» режиссёра Дэвида Оуэна Расселла. Кристиан Бэйл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон

Как призналась Робби, в первые съёмочные дни она вместе с коллегой Дэвидом Вашингтоном испытывала сильный стресс, однако их поддержал Кристиан Бэйл: «Мы сразу как-то вцепились друг в друга, типа: «Окей, тебе страшно? Потому мне страшно. Ах! Что нам делать?». Затем вы погружаетесь с головой в процесс, и Кристиан говорит: «Не волнуйтесь. Всегда так. Вы никогда не знаете, как это будет до тех пор, пока не приступите к работе в первый день». И вы на самом деле не знаете, это захватывает». Она также добавила, что практически сразу сумела достичь взаимопонимания с другими артистами.

Напомним, «Амстердам» расскажет о трёх друзьях, которым необходимо доказать свою непричастность к совершению преступления, параллельно раскрыв один из самых шокирующих секретных заговоров. Премьера картины намечена на 7 октября 2022 года.