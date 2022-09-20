Москва, 20 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Законопроект о майнинге будет изменен с учётом замечаний, которые представило российское правительство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил один из авторов документа, депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди»).

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

Напомним, ранее правительство дало отрицательное заключение на законопроект. В частности, в правительстве обратили внимание на то, что в документе не устанавливается порядок государственного регулирования майнинга и оборота цифровых валют в России и не предусматриваются механизмы контролируемого оборота цифровой валюты, исключающего возможность использования технологий анонимизации участников рынка.

По словам Ткачёва, ряд федеральных органов исполнительной власти поддержали инициативу.

«Мы не отказываемся от своего законопроекта. Будем устранять те недочёты, на которые указало правительство и будем дальше прорабатывать его в том виде, который необходим обществу», — сказал парламентарий.