Вашингтон, 20 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. США планируют передать Таджикистану и Узбекистану 46 единиц авиатехники бывшей афганской армии, которые были угнаны в эти страны афганскими лётчиками после падения предыдущего правительства. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на информированные источники.

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Взамен Вашингтон желает наладить антитеррористическое сотрудничество с этими странами.

По данным Politico, представители США ведут переговоры с узбекскими и таджикскими официальными лицами, чтобы, в случае достижения договорённости, эти государства содействовали Вашингтону в поимке и уничтожении террористов в Афганистане.

Переговоры не афишируются из-за позиции России по отношению к американскому влиянию в странах Центральной Азии.

После падения предыдущего правительства талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уже захватившие американскую технику и вооружение на миллиарды долларов, обратились к правительству США с просьбой передать им эти летательные аппараты. Запрос был отклонён Вашингтоном. Указанная авиатехника включает легкие боевые самолёты и вертолёты.

Возможное соглашение США с Таджикистаном и Узбекистаном варьируется от расширения обмена информацией до создания военной базы для наблюдения за террористическими группами в Афганистане. На нынешнем этапе американские официальные лица считают более вероятным вариант обмена информацией.

Хотя пока неясно, насколько Ташкент и Душанбе заинтересованы в этом соглашении, ясно одно, что Россия и страны Центральной Азии обеспокоены угрозой и влиянием действующих в Афганистане террористических группировок на мусульманские страны Центральной Азии.

В то время как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживают террористические группировки в Афганистане и позволяют некоторым из них, таким как пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вести боевые действия, американские беспилотники провели несколько операций по уничтожению важных членов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Афганистана.