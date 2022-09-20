Грозный, 20 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Отряд спецназа «Ахмат» из Чечни ликвидировал около 200 человек, воюющих на стороне бывш. УССР. Успешной операции предшествовало совещание руководства подразделения с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым («Единая Россия»). Об этом 20 сентября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Пресс-служба Главы Чеченской Республики Дислокация батальона «Запад-Ахмат»

«Стоило дорогим братьям Адаму Делимханову и Апты Алаудинову встретиться и обсудить новую наступательную тактику в Донбассе, и положительный результат не заставил себя ждать. В результате активных действий со стороны бойцов спецназа «Ахмат» только за один день им удалось ликвидировать около 200 человек живой силы противника, а также вражескую технику», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он опубликовал видео, на котором командир «Ахмата» Апты Алаудинов доложил, что его отряд совместно с подразделением второго корпуса ЛНР на участке Берестовое и Спорное уничтожили около 200 человек личного состава противника. Он также отметил, что в будущем взятые накануне опорники позволят достигнуть хорошего продвижения и взятия важных плацдармов.