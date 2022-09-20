Самара, 20 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. 1,2 млрд рублей намерены инвестировать в свои проекты в Самарской области два новых резидента индустриальных парков. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

Сообщается, что один из инвесторов планирует построить на территории промпарка «Преображенка» завод по производству металлообрабатывающего оборудования. На эти цели он намерен направить 150 млн рублей и создать 50 новых рабочих мест.

Отмечается, что будущий завод позволит выпускать портативное металлообрабатывающее оборудование, а также оказывать услуги гарантийного, сервисного и постгарантийного обслуживания. Аналогов такого производства в России на сегодня нет, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что создание нового отечественного производства станков сделает большой вклад в общероссийский курс на импортозамещение. Площадь земельного участка под производство составит 1,2 га. Строить производственный корпус начнут в первом квартале 2023 года. Ввести объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2024 года.

Еще один новый резидент планирует создать производственно-логистический битумный терминал на в индустриальном парке «Чапаевск». Данный завод будет размещен на площади в 11,8 га. На реализацию данного проекта инвестор направит свыше одного млрд рублей и создаст 127 новых рабочих мест.

Отмечается, что реализовывать данный проект планируется в три этапа. Первый этап планируется реализовать в 2023 году, второй этап — в 2026 году, третий этап — в 2029 году. Максимальная вместимость будущего комплекса составит 30 тысяч тонн. Выйти на максимальные производственные мощности предприятие намерено к 2030 году.