Forbes: в Евросоюзе разгорается кризис нехватки удобрений
Брюссель, 20 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. На территории Европейского союза разгорается кризис нехватки удобрений, сообщает Forbes.
Europa.eu
Флаги Евросоюза
По информации издания, европейские компании сократили производство удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на рынке энергоносителей. Авторы материала называют ситуацию «достижением» Евросоюза по выстрелу в свои ноги.
Отмечается, что компании сократили производство удобрений после прекращения поставок природного газа по трубопроводу «Северный поток». Также проблему усугубляют санкции Евросоюза против России, усложнившие поставку российских удобрений.