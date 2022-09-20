Брюссель, 20 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. На территории Европейского союза разгорается кризис нехватки удобрений, сообщает Forbes.

Europa.eu Флаги Евросоюза

По информации издания, европейские компании сократили производство удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на рынке энергоносителей. Авторы материала называют ситуацию «достижением» Евросоюза по выстрелу в свои ноги.

Отмечается, что компании сократили производство удобрений после прекращения поставок природного газа по трубопроводу «Северный поток». Также проблему усугубляют санкции Евросоюза против России, усложнившие поставку российских удобрений.