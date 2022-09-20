«Референдум в Донбассе нужно проводить уверенно и быстро» — политолог
Салехард, 20 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Проведение референдумов о присоединении Луганской и Донецкой Народных Республик, а также территорий Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации нужно проводить уверенно, быстро, без оглядки на Запад. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, директор фонда «Региональная политика», политолог Евгений Забродин.
«Целиком и полностью поддерживаю обращения своих коллег из общественных палат ДНР и ЛНР к руководителям своих республик о проведении референдумов о присоединении к регионам Российской Федерации. Аналогичные обращения прозвучали также из Запорожской и Херсонской областей. Референдуму быть — здесь двух мнений быть не может. Если не сейчас, то когда? И желательно это сделать быстро — до 4 ноября», — отметил Евгений Забродин.
Ключевым моментом в проведении данных референдумов эксперт назвал фактор безопасности голосующих людей.
«Чтобы волеизъявление людей прошло без риска, здесь можно подумать о том, чтобы провести онлайн-голосование или по почте и в офисах связи. Что касается легитимности референдума, то на коллективном Западе его и так не признают, как до сих пор не признают крымский референдум. Зато западные страны признают независимость Косово без референдума. Мы не должны оглядываться на их двойные стандарты, а думать о безопасности людей. Как вариант, можно рассмотреть присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей без референдума, путём голосованием через советы народных депутатов», — считает эксперт.
Присоединение республик Донбасса к России не только даст им полноценную защиту, но и снимет множество пограничных и таможенных барьеров, отметил Евгений Забродин. К примеру, проще будут вестись поставки медикаментов, продовольствия, а также вооружения для силовиков и ополченцев народных республик, добавил эксперт.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с идеей провести референдумы о вхождении территорий в состав России. Аналогичные инициативы прозвучали в Запорожской и Херсонской областях.