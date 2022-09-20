Салехард, 20 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Проведение референдумов о присоединении Луганской и Донецкой Народных Республик, а также территорий Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации нужно проводить уверенно, быстро, без оглядки на Запад. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, директор фонда «Региональная политика», политолог Евгений Забродин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Целиком и полностью поддерживаю обращения своих коллег из общественных палат ДНР и ЛНР к руководителям своих республик о проведении референдумов о присоединении к регионам Российской Федерации. Аналогичные обращения прозвучали также из Запорожской и Херсонской областей. Референдуму быть — здесь двух мнений быть не может. Если не сейчас, то когда? И желательно это сделать быстро — до 4 ноября», — отметил Евгений Забродин.

Ключевым моментом в проведении данных референдумов эксперт назвал фактор безопасности голосующих людей.

«Чтобы волеизъявление людей прошло без риска, здесь можно подумать о том, чтобы провести онлайн-голосование или по почте и в офисах связи. Что касается легитимности референдума, то на коллективном Западе его и так не признают, как до сих пор не признают крымский референдум. Зато западные страны признают независимость Косово без референдума. Мы не должны оглядываться на их двойные стандарты, а думать о безопасности людей. Как вариант, можно рассмотреть присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей без референдума, путём голосованием через советы народных депутатов», — считает эксперт.

Присоединение республик Донбасса к России не только даст им полноценную защиту, но и снимет множество пограничных и таможенных барьеров, отметил Евгений Забродин. К примеру, проще будут вестись поставки медикаментов, продовольствия, а также вооружения для силовиков и ополченцев народных республик, добавил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с идеей провести референдумы о вхождении территорий в состав России. Аналогичные инициативы прозвучали в Запорожской и Херсонской областях.