Стокгольм, 20 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Когда лидер Зеленых Пер Болунд встретился с тальманом риксдага Швеции 19 сентября, он выразил скептицизм в отношении того, что лидер Умеренных Ульф Кристерссон сможет сформировать правительство страны. Об этом в ночь на 20 сентября написала газета DN.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

В разговоре с журналистами Болунд отметил, что оппозиции (четыре левые партии) следует готовиться к поиску другого решения, если Кристерссону не удастся сформировать кабинет министров.

«Думаю, есть возможность создать широкую правительственную коалицию. Мы показали вместе с Социал-демократами, что можно сотрудничать и с Центристами, и с Левыми», — отметил Болунд.

Напомним, что 19 сентября тальман риксдага официально поручил Ульфу Кристерссону сформировать правительство Швеции после победы правой оппозиции на выборах 11 сентября.