Советская Гавань, Хабаровский край, 20 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Советской Гавани следователями совместно с криминалистами установлен подозреваемый, причастный к убийству. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Пакет

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17 сентября 2022 года в районе улице Пионерская обнаружен полиэтиленовый пакет с человеческими останки. Такой же пакет нашли и в квартире жилого дома, рядом с которым находился пакет.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, в суд направлены материалы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии начата доследственная проверка по факту обнаружения человеческих останков в лесном массиве на территории Увинского района.