Стокгольм, 20 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Избрание нового тальмана риксдага Швеции, кажется, создает разобщенность в рядах правой оппозиции. По информации радиостанции SR, партия Либералов выступает против того, чтобы возложить эту важную задачу на представителя от Шведских демократов.

Self-taken Шведский риксдаг

После короля должность тальмана является высшей государственной должностью в Швеции. Несмотря на это, нет четких правил, какая партия в риксдаге должна иметь этот пост.

Согласно недавней практике, эта миссия должна достаться Шведским демократам, поскольку они являются самой крупной партий в блоке, который формирует правительство.

Однако Ульф Кристерссон, которому поручено сформировать новое правительство Швеции, является лидером Умеренных. Нынешний тальман Андреас Норлен также является ставленником Умеренных.