Серышевский район, Амурская область, 20 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. По факту обвала песка на карьере в Амурской области, который стал причиной смерти водителя погрузчика, возбудили уголовное дело. Такое решение приняло следственное управления СК РФ по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Карьер

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Владельца компании, организовавшего добычу, подозревают в нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем гибель человека.

«Следователем проведён осмотр места происшествия, допрошены очевидцы. В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за технику безопасности производимых работ», — отметили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Серышевском районе Амурской области скончался 58-летний мужчина, работавший в карьере, где добывают песок. Мужчина погиб под обвалом во время управления фронтальным погрузчиком.