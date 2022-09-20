Москва, 20 апреля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России считает целенаправленное убийство военного журналиста «Известий» Семёна Ерёмина кровавым преступлением, которое невозможно рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга. Об этом говорится в опубликованном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с убийством военкора.

ИЗВЕСТИЯ Военный кореспондент «Известий» Семён Ерёмин

Дипломат выразила соболезнования родным и близким журналиста, до последней минуты жизни выполнявшего профессиональный долг.

«Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима», — заявила она.

Захарова напомнила, что именно военкор ранее опубликовал документальные свидетельства того, что киевский режим объявил в украинской армии российских корреспондентов в зоне боевых действий приоритетными целями для уничтожения.

«Убийство С. Еремина, это кровавое преступление, нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга», — добавила дипломат.

Россия требует от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительно и решительно осудить очередное жесткое убийство российского журналиста, так как молчанием они выдают карт-бланш киевскому режиму на новые террористические атаки против представителей СМИ и становятся их соучастниками, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели 42-летнего корреспондента Ерёмина в результате атаки FPV-дрона. Журналист погиб при выполнении служебных обязанностей у села Приютное в Запорожской области. Украинские войска дважды пытались атаковать журналистов, и во время второй из атак Ерёмин получил тяжелое ранение и затем скончался.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв 20 апреля выразил глубокие соболезнования родным и близким Ерёмина. Он отметил, что работа военного корреспондента является одной из самых опасных в мире.

Позднее в этот же день заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал гибель корреспондента «Известий». Он подчеркнул, что всемирная организация выступает против убийства журналистов.