Багдад, 20 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. По итогам августа 2022 года Ирак занял третье место по объёмам поставок сырой нефти в Китай. Об этом 20 сентября сообщает Shafaq со ссылкой на данные китайской таможни.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, в августе Ирак поставил на государственные НПЗ Китая 4,317 млн тонн сырой нефти, то есть — около 1,016 млн баррелей в сутки. Первое и второе места по объёмам поставок заняли Саудовская Аравия и Россия.

По данным журналистов, экспорт нефти в Китай из Ирака сократился на 26,03% по сравнению с уровнем августа 2021 года. Китайские данные также показали, что общие закупки сырой нефти Китаем в августе упали по сравнению с очень высокими уровнями, зафиксированными в июле и июне, и ожидается, что в ближайшие месяцы они снизятся еще больше из-за роста запасов.