Стокгольм, 20 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Хотя еще не согласовано, как будет выглядеть следующее правительство Швеции, лидер партии Христианских демократов Эбба Буш считает, что переговоры продвигаются крайне хорошо. Об этом она заявила 20 сентября в студии телеканала SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Все идет хорошо, переговоры конструктивные», — отметила политик.

По ее словам, Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы разделяют основополагающие ценности. Однако они постоянно «держат в уме восемь» под власть Социал-демократов, которые были отмечены различными кризисами.

Напомним, что 19 сентября победившему на выборах в парламент Швеции лидеру правых сил Ульфу Кристерссону было поручено сформировать правительство Швеции.