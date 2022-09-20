Стокгольм, 20 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. 19 сентября тальман риксдага поручил лидеру правого блока Ульфу Кристерссону сформировать правительство Швеции. Как впоследствии написал в своей аналитической статье политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, переговоры о новом правительстве вступают в последнюю фазу.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Участвующие в них партии теперь должны пойти на письменное соглашение, которое станет основой для нового правительства. Тем не менее, именно условия реальности могут стать большой проблемой для нового правительства в трудные экономические времена, сопровождаемые стремительным ростом цен на электроэнергию», — отметил эксперт.

По его словам, победившей оппозиции на выборах в риксдаг Швеции есть о чем договариваться.

«Цель состоит в том, чтобы договориться о едином кандидате на пост тальмана, о том, как должны быть распределены должности председателей в комитетах риксдага, как должно формироваться правительство и какую политику оно должно проводить. Готовьтесь к тому, что каждая запятая будет согласована, каждая формулировка зафиксирована, а каждое обещание взвешено на точнейших весах», — дал понять Кнутсон.