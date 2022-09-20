Кызыл, 20 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Туве около 10% земель сельскохозяйственного назначения или 273,4 тыс. га, в том числе 80 тыс. га пашни, не используется. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Поля в Туве

В числе причин этого он назвал слабый земельный контроль на местах. В результате возникают проблемы с несанкционированными свалками, дикорастущими наркосодержащими растениями и так далее.

По данным минимущества республики, в августе был составлен реестр проблемных участков по муниципалитетам. При этом Владислав Ховалыг призвал не зацикливаться только на юридических, бумажных тонкостях.

«Мы прекрасно знаем, что одним из главных условий гарантированного получения урожая в нашей республике — посев культур на орошаемых землях. В советское время в Туве насчитывалось почти 140 мелиоративных систем, сейчас в учете осталось меньше половины», — отметил он.

В связи с этим он поручил аграрному блоку правительства региона создать реальную «дорожную карту», чтобы сформировать открытые данные.

«Чтобы любой желающий гражданин мог узнать в муниципалитете на каких землях можно заниматься разведением скота, растениеводством и так далее. Если мы сможем обеспечить это, то появятся новые точки бизнеса, налоговая база, продукция и многое другое», — заключил глава субъекта.