Якутск, , 12:27 — REGNUM За первые шесть месяцев 2022 года объём добычи олова в Якутии составил 360 тонн, что на 12% больше, чем в 2021 году. Рекордсменом стал первый резидент Арктической зоны России от Якутии — компания «Янолово». Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Якутия (сс) A. L. (loading)

Единственное предприятие по добыче олова в Якутии и первый резидент АЗРФ от региона ведёт добычу на месторождении «Ручей Тирехтях» на территории Усть-Янского района. Ожидается, что в ближайшее время «Янолово» увеличит количество рабочих мест до 180. Набор будет осуществляться через республиканскую программу «Местные кадры — в промышленность».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство нового рудника на алмазном месторождении Якутии на трубке «Мир» создаст в регионе более тысячи рабочих мест. Проект «Мир-Глубокий» начнут реализовывать в этом году. Общая сумма инвестиций составит свыше 120 млрд рублей.

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