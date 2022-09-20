* талибами — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 20 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. При обыске и покушении на дом в городе Лашкаргах, административном центре афганской провинции Гильменд, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили двух невинных женщин. Об этом сообщает Ariana News.

mosaic36 Убийство

Местные жители рассказывают, что две женщины были убиты и ещё шесть человек, в том числе двое детей, ранены после словесной перепалки между обитателями дома и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при проведении подомовых обысков в Лашкаргахе. По их словам, инцидент произошёл в районе «Кала-Бвст».

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде подтвердили проведение обысков в Лашкаргахе, но ничего не сказали об этом инциденте.