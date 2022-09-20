Москва, 20 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба России (ФНС) разберется с историей о невыплаченных налогах немецкой компанией Аdidas, уверен член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин (ЛДПР).

Paykin.online Борис Пайкин

По данным СМИ, при уходе с российского рынка фирма якобы не заплатила налогов на 10 млрд. рублей и увольняет сотрудников с нарушением закона.

«Отмечу, что эта дискриминация коснется продавцов, рабочих складских комплексов, грузчиков, то есть той категории работников, которым сложно защитить себя в правовом поле. Видимо, законопослушность немцев сильно преувеличена. Уверен, что вопрос своевременной уплаты налогов будет внимательно изучен Федеральной налоговой службой», — отметил Пайкин в своем телеграм-канале.

По его словам, вопросом ущемления прав работников компании должна заняться прокуратура.

«Думаю, такое поведение иностранной компании следует запомнить. И ответить должным образом, когда они захотят вернуться в Россию. А они захотят», — заключил Пайкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме предлагали ввести приоритет российских товаров над импортными.