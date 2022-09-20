Токио, 20 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Япония прогнозирует холодную зиму 2022–2023 года в условиях, когда погодное явление Ла-Нинья, приводящее к похолоданию, затягивается на третий год. Это приведет к увеличению потребности в отоплении в стране, которая стоит на втором месте в мире по объему импортируемого сжиженного природного газа, как передает агентство Bloomberg.

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Есть вероятность того, что температура с декабря по февраль будет ниже нормы на востоке и западе страны, говорится в прогнозе Японского метеорологического агентства, опубликованном во вторник 20 сентября.

Япония импортирует почти пятую часть мирового СПГ, и прогноз более холодной погоды угрожает еще большей напряженностью на мировом рынке этого топлива, а также угля. Это происходит на фоне обострения конкуренции со стороны европейских покупателей, стремящихся компенсировать сокращение поставок газа из России.

Погодное явление Ла-Нинья влияет на режимы температуры и осадков, когда экваториальные пассаты усиливаются и поднимают к поверхности океана более холодные глубинные воды, что обычно приводит к похолоданиям в северном полушарии.