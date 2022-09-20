Новосибирск, 20 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Новосибирске муниципальные спасатели продолжают ликвидировать последствия утечки аммиака на хладокомбинате. Об этом ИА REGNUMсообщили в мэрии города.

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«Прилегающая территория возле АО «Новосибирский хладокомбинат» не опасна для населения — утечки аммиака из здания не было, — подчеркнули в городской администрации. — Силами муниципальной аварийно-спасательной службы при проведении разведки зоны заражения выявлено, что на лестничной площадке между первым и вторым этажом складского помещения произошла разгерметизация оборудования и утечка сжиженного аммиака в объеме 20 кг. Химико-радиометрическая лаборатория Службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты произвела замеры наружного воздуха — превышения ПДК в воздухе нет».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября на Новосибирском хладокомбинате произошла утечка аммиака. Из складского помещения были эвакуированы 60 человек. Пострадали четыре сотрудника: троих после обследования врачи отпустили домой, один госпитализирован с «ингаляционным отравлением аммиаком».

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