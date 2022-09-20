Пермь, , 11:23 — REGNUM В Пермском крае продолжает увеличиваться заболеваемость ОРВИ. За неделю (12-18 сентября) рост составил 25,1% по сравнению с предыдущими семью днями, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

ОРВИ flockine

За неделю зарегистрирован 28 651 случай ОРВИ. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» — 51,7% и «школьники» — 24,5%. На территории Прикамья циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Добавим, с 5 по 11 сентября в Пермском крае зарегистрирован 22 901 случай ОРВИ. Всплеск заболеваемости объясняют формированием новых коллективов в начале учебного года.