Москва, , 11:22 — REGNUM Уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны) в отношении ряда киевских боевиков возбудили российские следователи. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба СК РФ.

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Уточняется, что дела возбуждены против: военнослужащих 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича и Николая Переступняка; военных 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко и А. Голенко; а также военнослужащих 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артёма Пучкова, Геннадия Бойко и других киевских боевиков.

Также указывается, что, по информации следователей, указанные лица 18 и 19 сентября 2022 года отдавали и исполняли преступные приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка и Макеевка, а также в населенном пункте Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего пять мирных жителей погибли и ещё шесть были ранены. При этом также получили повреждения жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Помимо того, отмечается, что 19 сентября примерно в 12:30 (совпадает с мск) бадеровцы произвели прицельный артиллерийский обстрел площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, в результате чего погибли 13 мирных жителей, включая двоих несовершеннолетних, и ещё пять мирных жителей получили ранения.

«К России продолжает устанавливать подразделения [киевских] вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело по факту нападения на здание посольства России в Канаде в Оттаве поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.