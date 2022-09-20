Донецк, 20 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Для проведения референдумов на территории республик Донбасса всё готово, сообщил 20 сентября председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, которые приводит ТАСС, для проведения референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках всё готово.

Кофман уточнил, что такая готовность существует в том числе по линии избирательных комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проведение референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР поддержал Дмитрий Медведев.