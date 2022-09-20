Москва, 20 сентября 2022, 11:21 — REGNUM Боевики ВСУ активизировали обстрелы по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) после заявления о референдуме, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник добавил, что Киев и коллективный Запад боятся юридического оформления вхождения ЛНР в состав России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат двух республик по поводу голосования о вхождении в состав Российской Федерации. Предложено синхронизировать действия ЛНР и ДНР по вопросу голосования.
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