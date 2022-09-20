Москва, 20 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Брюссель вполне может использовать Венгрию в качестве главного газового хаба России в Евросоюзе. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 20 сентября высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя свежее заявление главы МИД Венгрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Венгрия этой зимой — главный газовый хаб России в Евросоюзе. Уж кто-кто, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обеспечил страну не только газом для отопления домов, но и для продажи. Зная тёплые отношения Москвы и Будапешта, Брюссель мог попросить венгерскую сторону в содействии», — предполагает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что ЕС должен прекратить разговоры о новом пакете санкций против РФ. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, очередные санкции лишь обострят энергетический кризис в Европе.