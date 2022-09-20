* талиба — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 20 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В афганской провинции Кандагар два члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе двух отдельных инцидентов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В первом случае член «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит в уезде Панджваи в результате конфликта между местными жителями и радикалами.

Во втором случае, произошедшем ночью в Айномине, вооружённые люди убили боевика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и забрали с собой его оружие и боеприпасы.

Группировка, известная как «Исламское движение за свободу Афганистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взяла на себя ответственность за этот инцидент и заявила, что захватила талибскиий (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пикап.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кандагар не желают предоставлять информацию об этих событиях.

Напомним, что около десяти дней назад в результате нападения неизвестных был также убит маулави Шафиулла Мослех, командир полиции 9-й зоны безопасности города Кандагар.

В то же время местные источники сообщили, что в 5-й зоне безопасности города также был убит боевик «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).