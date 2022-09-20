Саратов, , 11:21 — REGNUM В Саратовской области за два года более 2 тыс. человек стали обладателями жилья за городом. Региональный минсельхоз заявляет о растущем спросе населения на недвижимость в сельской местности.

Деревня Анна Алябьева © ИА REGNUM

Загородная жизнь стала привлекательней с переходом граждан на «удаленку». Также на рост спроса на недвижимость повлияла программа сельской ипотеки с льготной ставкой 3%.

Так, с 2020 года более 2 тыс. жителей Саратовской области стали владельцами жилья в сельской местности и населенных пунктах численностью до 30 тысяч.

Наиболее привлекательна среди граждан покупка домов в пригороде Саратова, Энгельса, Балаково, Маркса, Красного Кута, Пугачева и Ершова, а также в Ивантеевском, Аркадакском, Петровском, Перелюбском и Хвалынском районах.

Напоминаем, от жителей Саратовской области по программе сельской ипотеки с начала 2022 года поступило 598 заявок на сумму кредитов 897 млн рублей, выдано из них 80 займов на 178 млн рублей.

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