Ульяновск, , 11:19 — REGNUM В Ульяновской области организована реабилитация для детей с ограниченными возможностями здоровья из Лутугинского района Луганской Народной Республики (ЛНР). С ними встретился губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава региона побывал в центре «Восхождение» в Ульяновском районе, где проходят реабилитацию 22 несовершеннолетних в возрасте от 3 до 15 лет. Все дети прибыли из Лутугинского района ЛНР и проходят реабилитацию в рамках подписанного ранее соглашения.

«Каждую неделю мы на связи с подшефным районом ЛНР — держим связь и оказываем поддержку по всем возникающим вопросам», — заявил Алексей Русских.

По его словам, «постарались организовать» не только социально-психологическое и медицинское сопровождение, но также экскурсионные программы и познавательные мероприятия.

По словам главы министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Анны Тверсковой, для каждого ребёнка разработана индивидуальная программа реабилитации. В учреждении имеется физиотерапевтический кабинет, сауна, гидромассажная ванна, фитобар, сенсорные комнаты.

Отметим, что 10 сентября в Ульяновскую область прибыли 32 семьи. Беженцев осмотрели доктора, также был организован комплексный медицинский осмотр.

Напомним, что Ульяновская область взяла шефство над Лутугинским районом. Ранее в ЛНР были направлены сотрудники жилищно-коммунальных предприятий Ульяновска, которые помогают восстанавливать энергоснабжение социальных объектов, ремонтируют тепловые и канализационные сети.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года из Ульяновской области детям Лутугинского района были переданы школьные автобусы и канцелярские товары.

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