Каир, , 11:23 — REGNUM Специалисты факультета археологии Каирского университета обнаружили саркофаг с мумией влиятельного сановника, умершего более трёх тысяч лет назад. Об этом 20 сентября сообщает официальная газета Dostor со ссылкой на заявление Мостафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по древностям Египта.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, мумия относится к эпохе правления фараона Рамзеса II.

«Специалистам удалось раскопать саркофаг из розового гранита, принадлежавшего Птах-Эм-Веа — высокопоставленному государственному деятелю во время правления фараона Рамзеса II. Важность этого открытия обусловлена должностями, которые занимал владелец гробницы, включая должность царского клерка, главного смотрителя скота и главы казначейства в храме фараона Рамзеса», — заявил Мостафа Вазири.