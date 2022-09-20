Стокгольм, , 11:21 — REGNUM Ожидается, что 20 сентября Риксбанк Швеции объявит о новом повышении ключевой процентной ставки в попытке противостоять росту цен и повышенному уровню инфляции. Большинство аналитиков ожидают, по крайней мере, так называемого тройного повышения. Об этом сообщил телеканал SVT.

Риксбанк Швеции Riksbank.se

«Вопрос в том, действительно ли домохозяйства поняли, насколько им станет тяжело», — прокомментировал возможное повышение ставки стратег банка SEB Сейран Наиб.

Тройное повышение сразу на 75 базовых пунктов вместо привычного шага в 25 пунктов будет означать, что Риксбанк удвоит ключевую процентную ставку с 0,75 процента до 1,5%. Некоторые аналитики считают, что может быть даже четырехкратное увеличение на 100 пунктов.

Сейчас цель Риксбанка состоит в том, чтобы долгосрочный темп инфляции составлял 2%. В августе этого года инфляция была на уровне 9%.