Кострома, , 12:46 — REGNUM В Костромской области продолжают устранять последствия гроз, ливня и штормового ветра, пришедших в регион 19 сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Непогода в Костроме Наталья Диева

Из — за порывов на ЛЭП без электричества остались 1200 жителей Костромы, Вохомского, Галичского, Солигаличского и Буйского районов. Самое большое число отключений зарегистрировали в Буйском районе, где свет пропал в домах 600 человек. Работы в этом районе планируют завершить к концу дня.

Костромские спасатели и коммунальщики убирают деревья с дорог и дворов социальных учреждений. Так, за ночь работники распилили и вывезли ветки и деревья с территории школ №1 и №35, детских садов №12 и №49, улиц Симановского, Юрия Смирнова, Заречной, Комсомольской, Князева, Коминтерна. В оперативные службы поступили десятки подобных обращений.

Около 22 часов вечера на федеральной трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Судиславском районе произошло ДТП, в котором погиб 59-летний мужчина. Его автомобиль развил слишком большую скорость на мокром асфальте, вследствие чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.

Из-за грозы в селе Судай Чухломского района сгорел дачный дом. Аналогичная ситуация произошла в Галиче, где удар молнии стал причиной возгорания хозяйственной постройки. Пожарным удалось справиться с ЧП, люди не пострадали.

Кроме этого, помощь понадобилась рыбаку, который выехал в Костромской разлив Горьковского водохранилища на резиновой лодке. Волны на «море» достигали метровой высоты, поэтому рыбак не смог добраться до берега самостоятельно. Мужчине пришлось вызывать спасателей.

Жителей Костромской области просят быть аккуратными и без необходимости не покидать дом, так как переменчивая погода сохранится на протяжении всего сегодняшнего дня. Порывы ветра могут усилиться и достигать 22 метров в секунду.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям Костромской области пообещали переменчивую погоду и шторм