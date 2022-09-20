Москва, , 11:17 — REGNUM Рассмотрение поправок в закон о рыболовстве, касающихся изменения квот на вылов водных биоресурсов, преждевременно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Крабы

«В ближайшее время в Госдуме планируется рассмотрение в первом чтении правительственных поправок в закон о рыболовстве. Считаю, что спешка здесь недопустима. Для начала необходимо получить заключения законодательных собраний регионов, которые напрямую зависят от работы рыбной промышленности. Кроме этого, нужно провести в Государственной думе парламентские слушания, на которых представители отрасли выскажут свою позицию по поводу этого документа», — заявил Миронов.

Законопроект радикально меняет базовые принципы предоставления в пользование предприятий водных биологических ресурсов, указал парламентарий.

Авторы инициативы предлагают полностью освободить государство от обязательств по выделению квот на вылов крабов, моллюсков и прочих беспозвоночных по уже заключенным с ними договорам на 15-летний срок. Вместе с этим предусматривается сокращение на 44% квот на вылов минтая, сельди и других видов биоресурсов, выделяемых на основании заключенных договоров всем действующим предприятиям. Вместо этого законопроектом предлагается развитие аукционного принципа распределения квот, рассказал Миронов.

«Таким образом, пересматривается базовый принцип долгосрочного долевого распределения квот, основанный на фактическом вылове предприятий, который был введен для рыбодобывающих предприятий в 2004 году. С точки зрения рыбаков удар ниже пояса со всеми вытекающими последствиями», — заявил Миронов.

По мнению экспертов, в законопроекте не учитываются социально-экономические последствия для регионов. Ряд экспертов считают, что принятие документа приведет к массовому банкротству в отрасли. Большое количество поселений на Дальнем Востоке прекратят своё существование, но пока правительство не слышит позицию рыбаков, указали в Госдуме.

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