Москва, , 11:17 — REGNUM На юге России в городе Новороссийске откроется морской терминал для приёма из Турции крупных паромов, которые способны перевозить за один рейс около 100 грузовых фур, передаёт 20 сентября РБК.

Паром adam_gorka

Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие (НУТЭП) подготовят для перемещения с турецких товаров около 100 автопоездов (автомобиль-тягач с прицепом) на причале № 39а.

Отмечается, что решение Минфина РФ о приёме крупных паромов из Турции в Новороссийске из-за резкого роста турецкого экспорта в Россию на фоне западных санкций. Так, в июле 2022 года он составил $731 млн, что на 75% больше, чем в июле 2021 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, за 2021 год товарооборот между Москвой и Турцией превысил $14,8 млрд.

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